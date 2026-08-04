NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34.47 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 290.079 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 62.91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’248.89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82.49 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Lakeland Financial belief sich zuletzt auf 1.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch