KLA Aktie 945590 / US4824801009
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in KLA gewesen.
Am 05.08.2016 wurden KLA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die KLA-Aktie an diesem Tag 7.76 USD wert. Bei einem KLA-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’288.162 KLA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des KLA-Papiers auf 195.45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 251’771.22 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2’417.71 Prozent.
KLA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 238.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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