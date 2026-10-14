KLA Aktie 945590 / US4824801009
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren KLA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem KLA-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 48.68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die KLA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.054 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 184.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 377.97 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 277.97 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für KLA eine Börsenbewertung in Höhe von 246.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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