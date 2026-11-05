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05.11.2026 16:36:21
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet KLA Anlegern eine Freude
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich KLA-Anteilseigner über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier KLA am 04.11.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0.80 USD auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 17.65 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 1.06 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die KLA-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 16.94 Prozent vergrössert.
KLA-Dividenden-Rendite
Am Tag der Hauptversammlung schloss der KLA-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 149.79 USD. Für das Jahr 2026 verzeichnet der KLA-Titel eine Dividendenrendite von 0.27 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0.75 Prozent.
Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs
Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von KLA via NASDAQ 200.26 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 203.69 Prozent besser entwickelt als der KLA-Kurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Aktie KLA
Für 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0.93 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0.62 Prozent hinzugewinnen.
Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie KLA
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens KLA steht aktuell bei 203.287 Mrd. USD. Das KLA-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 82.42. Im Jahr 2026 erwirtschaftete KLA einen Umsatz von 13.573 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 3.66 USD.
Redaktion finanzen.ch
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