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JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016

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Lukrative JetBlue Airways-Investition? 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in JetBlue Airways-Aktien gewesen.

JetBlue Airways
3.44 CHF -2.36%
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Das JetBlue Airways-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16.31 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 613.121 JetBlue Airways-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’593.50 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 30.09.2026 auf 4.23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74.06 Prozent verringert.

JetBlue Airways erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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