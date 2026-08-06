Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9339 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’340 2.3%  Bitcoin 52’498 0.6%  Dollar 0.8081 -0.5%  Öl 82.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Alphabet-Aktie im Blick: Anleihen-Boom für KI-Offensive
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer
Suche...
ETF Sparplan

JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Investition 06.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien verlieren können.

JetBlue Airways
4.80 CHF -5.64%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der JetBlue Airways-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15.25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.557 JetBlue Airways-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 6.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41.70 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 58.30 Prozent.

Der Börsenwert von JetBlue Airways belief sich jüngst auf 2.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu JetBlue Airways Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten