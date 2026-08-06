JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der JetBlue Airways-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15.25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.557 JetBlue Airways-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 6.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41.70 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 58.30 Prozent.
Der Börsenwert von JetBlue Airways belief sich jüngst auf 2.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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