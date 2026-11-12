NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades JetBlue Airways-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die JetBlue Airways-Anteile bei 4.40 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die JetBlue Airways-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2’272.727 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 4.02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’136.36 USD wert. Damit wäre die Investition 8.64 Prozent weniger wert.

JetBlue Airways markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch