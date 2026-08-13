JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor 10 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die JetBlue Airways-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem JetBlue Airways-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16.89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 59.207 JetBlue Airways-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 342.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5.78 USD belief. Damit wäre die Investition um 65.78 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für JetBlue Airways eine Börsenbewertung in Höhe von 2.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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