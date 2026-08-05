J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in JB Hunt Transportation Services-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die JB Hunt Transportation Services-Anteile bei 82.03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.219 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (274.48 USD), wäre die Investition nun 334.61 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +234.61 Prozent.
Der JB Hunt Transportation Services-Wert an der Börse wurde auf 25.07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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