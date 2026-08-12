NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 12.08.2025 wurde die JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 142.83 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7.001 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’858.01 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Anteils am 11.08.2026 auf 265.38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +85.80 Prozent.

Der Marktwert von JB Hunt Transportation Services betrug jüngst 25.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch