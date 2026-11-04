NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr eingebracht

Am 04.11.2025 wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das JB Hunt Transportation Services-Papier an diesem Tag 172.64 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert, befänden sich nun 5.792 JB Hunt Transportation Services-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 224.64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’301.20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30.12 Prozent.

Der JB Hunt Transportation Services-Wert an der Börse wurde auf 20.88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch