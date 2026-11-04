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|Lohnende JB Hunt Transportation Services-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 04.11.2025 wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das JB Hunt Transportation Services-Papier an diesem Tag 172.64 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert, befänden sich nun 5.792 JB Hunt Transportation Services-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 224.64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’301.20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30.12 Prozent.
Der JB Hunt Transportation Services-Wert an der Börse wurde auf 20.88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Analysen zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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