NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ionis Pharmaceuticals-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47.19 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 211.909 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40.42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’565.37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.35 Prozent abgenommen.

Ionis Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 6.86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch