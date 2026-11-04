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|Rentable Ionis Pharmaceuticals-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ionis Pharmaceuticals-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47.19 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 211.909 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40.42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’565.37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.35 Prozent abgenommen.
Ionis Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 6.86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ionis Pharmaceuticals Inc
Analysen zu Ionis Pharmaceuticals Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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