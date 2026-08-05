NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Das Ionis Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43.05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23.229 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’279.21 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 04.08.2026 auf 55.07 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’279.21 USD, was einer positiven Performance von 27.92 Prozent entspricht.

Alle Ionis Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch