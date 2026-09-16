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Ionis Pharmaceuticals Aktie 30877188 / US4622221004

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Profitables Ionis Pharmaceuticals-Investment? 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ionis Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Ionis Pharmaceuticals
38.21 CHF -4.09%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ionis Pharmaceuticals-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36.43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.450 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (47.25 USD), wäre das Investment nun 1’297.01 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29.70 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Ionis Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 8.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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