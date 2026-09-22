NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Intuitive Surgical-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 444.55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.225 Intuitive Surgical-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (401.65 USD), wäre die Investition nun 90.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.65 Prozent verringert.

Intuitive Surgical war somit zuletzt am Markt 138.88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch