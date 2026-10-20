NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Intuitive Surgical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intuitive Surgical-Aktie an diesem Tag 458.47 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.181 Intuitive Surgical-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 944.84 USD, da sich der Wert einer Intuitive Surgical-Aktie am 19.10.2026 auf 433.18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5.52 Prozent.

Intuitive Surgical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 150.81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch