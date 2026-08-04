Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intuitive Surgical-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Intuitive Surgical-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 309.31 USD. Bei einem Intuitive Surgical-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32.330 Intuitive Surgical-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.08.2026 auf 375.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’137.01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21.37 Prozent vermehrt.
Am Markt war Intuitive Surgical jüngst 124.99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Intuitive Surgical am 04.08.2026
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