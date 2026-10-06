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Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023

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Profitabler Intuitive Surgical-Einstieg? 06.10.2026 16:02:17

NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Intuitive Surgical
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Heute vor 5 Jahren wurde die Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Intuitive Surgical-Anteile betrug an diesem Tag 334.94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29.856 Intuitive Surgical-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 12’135.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 406.48 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21.36 Prozent zugenommen.

Intuitive Surgical wurde am Markt mit 143.82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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