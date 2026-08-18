NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intuitive Surgical-Anteile an diesem Tag 76.18 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.127 Intuitive Surgical-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’123.79 USD, da sich der Wert einer Intuitive Surgical-Aktie am 17.08.2026 auf 390.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 412.38 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 139.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch