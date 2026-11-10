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|Intuitive Surgical-Investment im Blick
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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Intuitive Surgical-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das Intuitive Surgical-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 70.61 USD. Bei einem Intuitive Surgical-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.162 Intuitive Surgical-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Intuitive Surgical-Papiere wären am 09.11.2026 6’522.28 USD wert, da der Schlussstand 460.56 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 552.23 Prozent gesteigert.
Intuitive Surgical war somit zuletzt am Markt 156.11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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