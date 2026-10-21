NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Intuit-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 506.81 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Intuit-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.197 Intuit-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuit-Papiers auf 335.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66.16 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 33.84 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Intuit eine Börsenbewertung in Höhe von 87.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch