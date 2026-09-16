NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuit-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Intuit-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Intuit-Aktie bei 651.30 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Intuit-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.535 Intuit-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 505.56 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 15.09.2026 auf 329.27 USD belief. Mit einer Performance von -49.44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Intuit bezifferte sich zuletzt auf 90.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch