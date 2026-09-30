Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Intuit-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Intuit-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 539.51 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.185 Intuit-Aktien. Die gehaltenen Intuit-Anteile wären am 29.09.2026 49.68 USD wert, da der Schlussstand 268.03 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 50.32 Prozent verkleinert.
Intuit erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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