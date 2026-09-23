NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Intuit-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 508.57 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Intuit-Aktie investiert hat, hat nun 19.663 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuit-Papiers auf 292.35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’748.47 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 5’748.47 USD, was einer negativen Performance von 42.52 Prozent entspricht.

Intuit erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 81.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch