Vor 5 Jahren wurde das Intuit-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 684.00 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Intuit-Aktie investiert hat, hat nun 14.620 Anteile im Depot. Die gehaltenen Intuit-Anteile wären am 24.11.2026 4’085.09 USD wert, da der Schlussstand 279.42 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 4’085.09 USD entspricht einer negativen Performance von 59.15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Intuit eine Börsenbewertung in Höhe von 72.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch