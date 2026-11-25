|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intuit-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Intuit-Einstiegs gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Intuit-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 684.00 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Intuit-Aktie investiert hat, hat nun 14.620 Anteile im Depot. Die gehaltenen Intuit-Anteile wären am 24.11.2026 4’085.09 USD wert, da der Schlussstand 279.42 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 4’085.09 USD entspricht einer negativen Performance von 59.15 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Intuit eine Börsenbewertung in Höhe von 72.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
25.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intuit-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Ausblick: Intuit legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.11.26
|NYSE-Handel S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Intuit Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Intuit am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.