NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuit von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Intuit-Papier statt. Diesen Tag beendete die Intuit-Aktie bei 112.09 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 89.214 Intuit-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 30’015.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 336.44 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 200.15 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Intuit bezifferte sich zuletzt auf 91.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch