Intuit Aktie 60141 / US4612021034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Intuit-Einstieg?
|
09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Intuit-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 09.09.2016 wurden Intuit-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 109.25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, befänden sich nun 0.915 Intuit-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 291.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 318.93 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 191.93 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Intuit eine Marktkapitalisierung von 91.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Intuit Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.