NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 09.09.2016 wurden Intuit-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 109.25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, befänden sich nun 0.915 Intuit-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 291.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 318.93 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 191.93 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Intuit eine Marktkapitalisierung von 91.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch