inTest Aktie 661039 / US4611471008
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem inTest-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen inTest-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurde das inTest-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse AMEX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17.62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.675 inTest-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 10.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61.41 USD wert. Damit wäre die Investition 38.59 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für inTest eine Börsenbewertung in Höhe von 134.37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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