NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel hätte eine Investition in inTest von vor 5 Jahren abgeworfen

Die inTest-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse AMEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12.28 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die inTest-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8.143 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.36 USD, da sich der Wert einer inTest-Aktie am 12.08.2026 auf 13.92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13.36 Prozent angezogen.

inTest markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 168.11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch