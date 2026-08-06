inTest Aktie 661039 / US4611471008
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel hätte eine Investition in inTest von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die inTest-Aktie Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurden inTest-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse AMEX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die inTest-Anteile bei 18.62 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die inTest-Aktie investiert, befänden sich nun 537.057 inTest-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 7’642.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.23 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23.58 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von inTest belief sich zuletzt auf 180.51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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