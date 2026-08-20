inTest Aktie 661039 / US4611471008
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine inTest-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die inTest-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades inTest-Anteilen an der Börse AMEX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das inTest-Papier bei 4.00 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die inTest-Aktie investiert hat, hat nun 250.000 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen inTest-Aktien wären am 19.08.2026 3’190.00 USD wert, da der Schlussstand 12.76 USD betrug. Damit wäre die Investition 219.00 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte inTest einen Börsenwert von 171.03 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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