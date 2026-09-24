inTest Aktie 661039 / US4611471008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender inTest-Einstieg?
|
24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen inTest-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 24.09.2025 wurden inTest-Anteile an der Börse AMEX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8.55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die inTest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11.696 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 134.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.49 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 34.39 Prozent.
Der inTest-Wert an der Börse wurde auf 145.06 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu inTest Corp.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
16:00
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
17.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine inTest-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)