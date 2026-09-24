NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor einem Jahr eingefahren

Am 24.09.2025 wurden inTest-Anteile an der Börse AMEX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8.55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die inTest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11.696 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 134.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.49 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 34.39 Prozent.

Der inTest-Wert an der Börse wurde auf 145.06 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch