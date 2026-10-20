NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterDigital von vor einem Jahr verloren

Am 20.10.2025 wurden InterDigital-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die InterDigital-Aktie an diesem Tag 371.00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.270 InterDigital-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen InterDigital-Aktien wären am 19.10.2026 86.90 USD wert, da der Schlussstand 322.40 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 13.10 Prozent.

InterDigital war somit zuletzt am Markt 8.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch