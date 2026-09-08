NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterDigital von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die InterDigital-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die InterDigital-Aktie bei 69.93 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die InterDigital-Aktie investiert, befänden sich nun 1.430 InterDigital-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 483.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 337.94 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 383.25 Prozent zugenommen.

InterDigital war somit zuletzt am Markt 8.72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch