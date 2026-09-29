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InterDigital Aktie 3253858 / US45867G1013

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Rentables InterDigital-Investment? 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterDigital-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in InterDigital-Aktien gewesen.

InterDigital
271.12 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die InterDigital-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 80.24 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.246 InterDigital-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 327.14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 407.70 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 307.70 Prozent.

Am Markt war InterDigital jüngst 8.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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