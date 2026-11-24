Heute vor 3 Jahren wurde die InterDigital-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die InterDigital-Anteile bei 99.91 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 100.090 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26’431.29 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Anteils am 23.11.2026 auf 264.08 USD belief. Damit wäre die Investition um 164.31 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von InterDigital belief sich zuletzt auf 6.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch