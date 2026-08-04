InterDigital Aktie 3253858 / US45867G1013
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen InterDigital-Investment gewesen.
Am 04.08.2023 wurde die InterDigital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren InterDigital-Anteile an diesem Tag 85.86 USD wert. Bei einem InterDigital-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.647 InterDigital-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der InterDigital-Aktie auf 309.23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’601.56 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’601.56 USD entspricht einer Performance von +260.16 Prozent.
Der Marktwert von InterDigital betrug jüngst 7.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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