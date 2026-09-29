Inter Parfums Aktie 833467 / US4583341098
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inter Parfums-Investment von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Inter Parfums-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 134.34 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 74.438 Inter Parfums-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Inter Parfums-Papiers auf 117.94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’779.22 USD wert. Das entspricht einem Minus von 12.21 Prozent.
Der Marktwert von Inter Parfums betrug jüngst 3.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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