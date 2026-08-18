Inter Parfums Aktie 833467 / US4583341098
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inter Parfums-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Inter Parfums-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Inter Parfums-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34.29 USD. Bei einem Inter Parfums-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 291.630 Inter Parfums-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 111.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32’598.43 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 225.98 Prozent angezogen.
Am Markt war Inter Parfums jüngst 3.67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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