NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Inter Parfums-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 90.94 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10.996 Inter Parfums-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 119.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’318.01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.80 Prozent vermehrt.

Inter Parfums markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch