NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inter Parfums-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Inter Parfums-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Inter Parfums-Aktie an diesem Tag 115.00 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hat, hat nun 0.870 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 116.80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.57 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Inter Parfums eine Börsenbewertung in Höhe von 3.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch