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Inter Parfums Aktie 833467 / US4583341098

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Langfristige Investition 11.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inter Parfums-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Inter Parfums-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Inter Parfums
119.95 USD 0.38%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Inter Parfums-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Inter Parfums-Anteile an diesem Tag 76.62 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13.051 Inter Parfums-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 119.49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’559.51 USD wert. Damit wäre die Investition um 55.95 Prozent gestiegen.

Der Inter Parfums-Wert an der Börse wurde auf 3.94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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