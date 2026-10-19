Intel Aktie 941595 / US4581401001
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Intel-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 19.10.2021 wurden Intel-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Intel-Aktie betrug an diesem Tag 55.21 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Intel-Aktie investiert hat, hat nun 1.811 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intel-Aktie auf 89.85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162.74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62.74 Prozent erhöht.
Intel war somit zuletzt am Markt 474.91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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