Intel Aktie 941595 / US4581401001
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11.05.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Intel-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30.06 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Intel-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33.267 Intel-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 124.92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’155.69 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 315.57 Prozent vermehrt.
Intel wurde am Markt mit 628.81 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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