Intel Aktie 941595 / US4581401001
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intel-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Intel-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.083 Intel-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 95.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 391.18 USD wert. Damit wäre die Investition um 291.18 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Intel belief sich jüngst auf 503.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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