Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Intel-Investment
|
12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Intel-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36.84 USD wert. Bei einem Intel-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 271.444 Intel-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28’420.20 USD, da sich der Wert eines Intel-Anteils am 09.10.2026 auf 104.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 184.20 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Intel belief sich zuletzt auf 551.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:29
|Intel Aktie News: Intel wird am Montagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
09.10.26
|OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Intel Aktie News: Intel fällt am Freitagabend (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
07.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.