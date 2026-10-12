NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36.84 USD wert. Bei einem Intel-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 271.444 Intel-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28’420.20 USD, da sich der Wert eines Intel-Anteils am 09.10.2026 auf 104.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 184.20 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Intel belief sich zuletzt auf 551.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch