NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35.89 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 278.629 Intel-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’928.95 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 28.08.2026 auf 89.47 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 149.29 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Intel einen Börsenwert von 470.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch