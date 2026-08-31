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Rentable Intel-Investition? 31.08.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Intel eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Intel
72.68 CHF -1.98%
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Vor 10 Jahren wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35.89 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 278.629 Intel-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’928.95 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 28.08.2026 auf 89.47 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 149.29 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Intel einen Börsenwert von 470.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4569 18.12.2026 155881374
Long 12.2591 19.03.2027 145247846
Long 120.5527 18.09.2026 157879546
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.4723 10.01 155884411
Long 12.0553 4.83 158679029
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.0407 20.58 159032609
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -82.96 140837012
Long 10 -10.01 155882357
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’936.09 19.86 SNQBQU
Short 15’230.23 13.98 SRBCQU
Short 15’796.62 9.00 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’300.23 31.08.2026 16:06:33
Long 13’756.35 19.73 SYB31U
Long 13’447.44 13.91 SHB7NU
Long 12’855.13 8.86 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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