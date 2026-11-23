Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Integra LifeSciences-Papier statt. Diesen Tag beendete das Integra LifeSciences-Papier bei 66.85 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Integra LifeSciences-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.959 Integra LifeSciences-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 13.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198.20 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80.18 Prozent verringert.

Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch