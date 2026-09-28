NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Integra LifeSciences-Papier bei 70.53 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Integra LifeSciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 141.784 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Anteile wären am 25.09.2026 2’285.55 USD wert, da der Schlussstand 16.12 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 77.14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Integra LifeSciences belief sich zuletzt auf 1.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch