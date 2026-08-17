Integra LifeSciences Holdings Aktie 912247 / US4579852082
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Integra LifeSciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Integra LifeSciences-Papier statt. Der Schlusskurs der Integra LifeSciences-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14.19 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hat, hat nun 704.722 Anteile im Depot. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Aktien wären am 14.08.2026 12’924.59 USD wert, da der Schlussstand 18.34 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 29.25 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Integra LifeSciences eine Marktkapitalisierung von 1.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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